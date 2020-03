Guaidó dice que intentaron asesinarlo y responsabiliza a Nicolás Maduro

24Horas.cl Tvn

29.02.2020

El líder opositor Juan Guaidó dijo este sábado que un grupo armado intentó asesinarlo esta mañana cuando participaba en una manifestación antigubernamental en el estado de Lara (oeste) y culpó por ello al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Tras el episodio, al menos cinco personas resultaron heridas cuando policías y civiles armados atacaron a balazos y pedradas a los opositores.

"La cobarde dictadura intentó asesinarme. Tiene más de nueve impactos de bala nuestro vehículo", dijo Guaidó durante una alocución que transmitió a través de sus cuentas en las redes sociales.

Ver a la dictadura apuntarnos a mí y a nuestra gente ni me amedrenta ni nos asusta. Cuando entré en esto sabía a lo que me exponía.



Lo que no tiene perdón es que haya un muchacho de 16 años herido gravemente, cuando lo único que reclama es su derecho a vivir en Libertad. https://t.co/an4icGPbB3