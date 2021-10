Había salido detrás de su perro: encuentran con vida a niño de 3 años que estuvo desaparecido desde el miércoles

24Horas.cl Tvn

09.10.2021

Durante la jornada de este sábado se informó el hallazgo de un niño de 3 años que se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles 6 de octubre en el sureste de Texas, Estados Unidos.

El menor de edad fue identificado como Christopher Ramírez, quien había sido visto por última vez saliendo de su casa para ir a buscar a su mascota, perdiéndose en un área boscosa en el condado de Grimes, ubicado al norte de Houston.

"Se fue siguiendo al perrito de nuestra casa, porque el perrito se salió y él lo fue siguiendo, corrió muy rápido, fue algo de uno o dos minutos que yo me dí vuelta", declaró la madre del pequeño Araceli Nuñez, quien luego agregó que "corrí alrededor del barrio y yo gritaba y él no me contestaba".

El niño fue trasladado hasta un hospital local después de ser encontrado, lugar donde los médicos tratantes informaron que se encuentra en buen estado de salud y sin heridas ni lesiones.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el alguacil del condado Grimes, Don Sowell, el niño solo pidió beber agua tras estar casi tres días lejos de su hogar.