"Es un total caos": Comunidad Haitiana en Chile advierte que "las propias personas intentan buscar a familiares"

"Los centros asistenciales ya no tienen cómo atenderlos", señaló William Pierre, vocero de la organización, pidiendo "al Gobierno una mano amiga".

24Horas.cl Tvn

14.08.2021

Al menos 227 personas han perdido la vida en Haití como consecuencia del terremoto sufrido este sábado por el país caribeño, según un nuevo balance de Protección Civil, que estima que hay "cientos de heridos y desaparecidos" por el sismo.

La tragedia motivó a algunos haitianos llegar hasta la embajada de la isla en Chile en busca de información oficial de lo que sucede en ese país. En Canal 24 Horas, William Pierre, vocero de la comunidad haitiana, indicó que "hoy en día estamos con dolor en el alma y en un momento muy trágico sin tener consuelo".

: Derrumbes y graves daños: las imágenes que dejan el fuerte terremoto en Haití Leer más

"Son muchos hermanos haitianos que ya están muertos sin saber todavía la cifra exacta y pérdida materiales cuantiosas", dijo Pierre.

Al ser consultado por la información que manejan desde la zona del sismo, aseveró que "hay fallos en las telecomunicaciones de Haití en las dos empresas encargadas, hay gran falla por corte de ruta, de cables que subministran desde Puerto Príncipe hasta los departamentos que fueron más afectados al sur de Haití".

Mencionó que el terremoto 7.2 que sacudió el país fue trágico tanto para los habitantes del país caribeño como a las personas que se encuentran en Chile con sus familiares a miles de kilómetros de distancia, pues "hay muchos desesperados y nosotros no podemos hacer nada. Desde acá estamos esperando que el Gobierno restablezca la comunicación lo más pronto posible para que la gente tenga un alivio. Hay muchas personas que no saben si están vivos sus seres queridos, no saben qué hacer".

En cuanto al trabajo de la embajada chilena, señaló que están realizando coordinaciones con la comunidad haitiana local: "Ellos mantienen contacto firmemente con el Gobierno, vía llamada directa. Nosotros estamos hablando con periodistas dominicanas que viajaron a Haití".

Hizo un llamado de ayuda para las personas afectadas: "Pedimos al Gobierno chileno una mano amiga de poder colaborar con el pueblo haitiano porque en este momento el sur de Haití estaría haciendo falta muchas raciones de medicina, ya con el vacío que había, y más ahora hay un total colapso".

Terremoto 7,2 sacude a Haití y genera serias complicaciones en casas y edificios Leer más

"Hacen falta equipos de rescate, hay personas que están atrapadas, más una crisis política, es un total caos. Existen equipos de emergencia de Haití que están trabajando, pero por la política fallida que ha habido no hay tanto equipamiento para que puedan concurrir. (...) Son las mismas personas que están tratando de sacar a sus seres queridos que están golpeados. Los centros asistenciales ya no tienen cómo atenderlos", concluyó.

Cabe destacar que, la mayor parte de las víctimas mortales que ha dejado el terremoto hasta este momento, corresponden al departamento Sur. Los hospitales siguen recibiendo heridos. "Las primeras intervenciones, que han sido llevadas a cabo tanto por rescatistas profesionales como por miembros de la población, han permitido sacar a numerosas personas de entre los escombros", ha dicho Protección Civil.