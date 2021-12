Hackean por segunda vez una cuenta de Twitter del primer ministro indio

Agencia EFE

12.12.2021

La cuenta personal del primer ministro de la India, Narendra Modi, fue "brevemente comprometida" este domingo con un mensaje que prometía un sorteo de la moneda virtual bitcóin, en el segundo hackeo de este tipo contra el mandatario.



"La cuenta de Twitter del primer ministro @narendramodi fue muy brevemente comprometida. EL incidente ha sido elevado a Twitter y la cuenta ha sido inmediatamente asegurada", dijo la cuenta oficial del primer ministro en la red social.



"Cualquier tuit compartido en el corto periodo en el que la cuenta fue comprometida debe ser ignorado", añadió el mensaje.



Aunque la cuenta oficial del primer ministro no indicó el contenido del mensaje, publicado de madrugada, numerosos usuarios de la red social incluyendo líderes políticos y activistas publicaron capturas de pantalla del mensaje.



El diario local Indian Express informó de que en el mensaje publicado en la cuenta personal de Modi, que cuenta con 73,4 millones seguidores en Twitter, se prometía falsamente el sorteo de cientos de bitcoines en teoría comprados por el Gobierno indio.



Por el momento, el futuro de las criptomonedas no está claro en la India y depende de la presentación de un proyecto de ley ante el Parlamento.



El Gobierno pretende crear un marco legal para la creación de una moneda digital emitida por el banco central de la Indica, así como limitar el uso de las criptomodenas privadas.



Un incidente similar tuvo lugar en septiembre de 2020, cuando una cuenta de Modi vinculada a su página web y aplicación móvil fue hackeada con varios mensajes en los que se pedían donaciones con criptomonedas para un fondo de ayuda.



También en julio de 2020, las cuentas de Twitter del ex presidente de Estados Unidos Barak Obama, y de los multimillonarios Bill Gates y Elon Musk, entre muchas otras, fueran hackeadas para una estafa que ofrecía pagos con bitcóin.