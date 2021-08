Alerta por nueva estafa: Hackean Whatsapp con solicitudes de información de vacunas

24Horas.cl Tvn

06.08.2021

"Te roban la identidad y se hacen pasar por ti", es parte de la estafa que están realizando por Whatsapp en Argentina. Ya son varios los casos de personas que han denunciado que hackean su red social con el fin de estafar a sus cercanos.

"Me mandaron un código. Yo no miré pero era un código de Whatsapp y me sacaron el Whatsapp y empezaron a llamar a todos mis amigos, a toda mi familia pidiéndoles 50 mil pesos", es parte de lo que señaló una de las víctimas.

Eso no es todo, si bien estas estafas ya son frecuentes el nuevo método es solicitar información sobre los procesos de vacunación contra el COVID-19: "Llaman al celular de mi hija, le dice: Hablo del Ministerio de Salud y Desarrollo por el número que usted dejó por las vacunas del Coronavirus cuando completó el formulario. Le digo, pero me estás hablando de un número oculto y del Ministerio de Desarrollo, ¿qué tiene que ver? y corta", indicó una de las víctimas del país trasandino.

¿En que consiste?

El estafador se hace pasar por funcionario del Ministerio de Salud y comienza a pedir información respecto a la vacuna contra el COVID-19 a la potencial víctima.

"Te dicen te va a llegar un código de mensaje, entréganos el código para poder darte el turno de la vacnuna. Mentira, es para poder robarte", indicaron expertos de Todo Noticias.

Preocupación en Chile

En Chile existe evidencia de este tipo de estafas, un ejemplo es un audio que se viralizó en redes sociales donde una mujer denunció que intentaron estafarla y aseguró que la llamó alguien que decía que era del Ministerio de Salud, primero para consultar cómo fue su proceso de inoculación.

"Anota un código, te va a llamar mi asistente virtual y te va a dar un código y yo te voy a llamar después para pedirte el código. Entremedio yo me di cuenta que me había llegado un mensaje de texto diciendo: Se está vinculando un teléfono nuevo a tu cuenta de Whatsapp si no eres tú no le entregues el código a nadie", es la denuncia de una mujer a través de internet.

Expertos recomiendan desconfiar siempre de los mensajes que llegan desde desconodos por la red social, "cualquiera que solicite ingresar códigos o escanear códigos de barra o escanear códigos QR, todas esas solicitudes pueden tener algún nivel de riesgo importante" mencionó Erick González Seguridad Grupo Datco

En nuestro país aún no existen denuncias formales de este tipo de delitos, la PDI lo denomina como "Ciber delincuentes".