Hallan decenas de carnet chilenos en la frontera de México y Estados Unidos: "Todos dicen que han vivido en Chile"

22.09.2021

Decenas de documentos de identidad chilenos y brasileños pertenecientes a ciudadanos haitianos fueron encontrados en la ciudad mexicana de Acuña, cerca de la frontera con Estados Unidos.

Según informó la cadena Fox News, los haitianos están rompiendo y tirando sus identificaciones chilenas, porque su solicitud de asilo podría ser rechazada si es que el gobierno sabe que se han establecido en otro país antes de ir a Estados Unidos.

Texas declaró estado de emergencia por la ola de migrantes, ya que más de 10 mil haitianos han colapsado en los últimos días la frontera entre México y Estados Unidos.

.@BillFOXLA: “Once the word gets out that Title 42 could go, border agents say a expected surge on top of the surge on top of the surge, and things could get much worse...[W]e just keep banging our head against the wall as a country and not changing...[S]omething has to change.” pic.twitter.com/FSKaxDOinP