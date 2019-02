Hallan dispositivo USB con fotos perdidas entre las heces congeladas de una foca en Nueva Zelanda

Agencia AFP

Un equipo de científicos neozelandeses que examinaban una muestra congelada de heces de foca leopardo hallaron un dispositivo USB que contenía imágenes de leones marinos.

Las heces habían estado almacenadas en un congelador durante un año y fueron descongeladas para una investigación sobre las focas leopardo.

Fueron colectadas en noviembre de 2017 por un veterinario despachado a examinar un animal enfermo en el sur de Nueva Zelanda.

"Escondida bien adentro en la muestra había una llave USB", explicó en un comunicado el Instituto Nacional del Agua y las Investigaciones Atmosféricas (NIWA).

NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0