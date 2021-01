Hallan muerta a actriz surcoreana Song Yoo-jung a los 26 años

24Horas.cl Tvn

27.01.2021

La actriz surcoreana Song Yoo-jung (26) fue hallada muerta en la localidad de Seúl el pasado 23 de enero. Sin embargo, la agencia que representaba a la joven, Sublime Artist Agency, confirmó su deceso dos días después.

“La actriz Song Yoo-jung nos ha dejado”, señalaron al comienzo de un comunicado, instancia en la que además aprovecharon de destacar su labor como intérprete.

"Siempre fue una amiga que dio felicidad con una brillante sonrisa y era una actriz maravillosa que realizaba todo con pasión, más que nadie. Gracias por acompañarnos como actriz. Siempre te recordaremos”, aseveraron

La noticia ha causado gran conmoción entre los fanáticos y seguidores de la joven, puesto que Song Yoo Jung se convirtió en una actriz muy reconocida en su país tras participar en exitosos programas de televisión, tales como Golden Rainbow (2013), Make your wish (2014) y Dear My Name (2019).

Cabe destacar que los motivos del deceso aún son desconocidos y no han sido aclarados por las autoridades. Sin embargo, sus más cercanos no descartan un posible suicidio debido a su salud mental.

En cuanto al funeral, la agencia aseguró que fue realizado en la intimidad por sus familiares y amigos más cercanos.