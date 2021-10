Hallan restos de un niño de 9 años junto a tres menores abandonados: Llevaba muerto casi un año

24Horas.cl Tvn

25.10.2021

Un macabro hallazgo se efectuó durante el pasado domingo en Houston, Texas. Restos esqueléticos de un niño de nueve años se encontraban junto a otros tres menores abandonados en un departamento.

Revelan causa de muerte: lo que sucedió con familia que apareció muerta tras salir a caminar Leer más

A través de las redes sociales los agentes de oficina en el condado de Harris informaron del hallazgo, "unidades encontraron tres menores abandonados en un apartamento. Dentro de la unidad también fueron hallados restos óseos".

Heartbreaking. @HCSOTexas units are at an apt complex at 3535 Green Crest, near Addicks Clodine & Westpark Tollway. Units found three juveniles abandoned in an apartment. Skeletal remains, possibly of another juvenile, were also found inside the unit. #HouNews pic.twitter.com/uVcybOugM9