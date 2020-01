Harry rompe el silencio tras alejarse de la realeza: "Realmente no había otra opción"

24Horas.cl Tvn

19.01.2020

El ahora expríncipe Harry dio un extenso discurso este domingo en el marco de un evento benéfico, donde se refirió por primera vez a su salida de la realeza británica y la de su esposa, Meghan Markle.

El duque de 35 años quiso dar su versión de lo ocurrido, señalando que "la decisión que tomé junto a mi esposa no fue algo que tomé a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones".

"No siempre lo he hecho bien, pero en lo que respecta a esto, realmente no había otra opción", agregó al respecto, dejando en claro que, aunque continúe su vida en otro país, el Reino Unido "es mi hogar, eso nunca cambiará".

Harry, sin profundizar demasiado en las razones, aseveró que "una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados. Teníamos esperanzas y estábamos aquí para servir. Por esas razones me da una gran tristeza que haya llegado a esto".

Por otra parte, aseveró que con esta determinación esperan tener una "vida más pacífica" y aclaró que, pese a esta determinación, "no nos estamos alejando" de su familia y de Reino Unido.

"Siempre tendré el mayor respeto por mi abuela, mi comandante en jefe, y estoy increíblemente agradecida con ella y con el resto de mi familia por el apoyo que nos han brindado a Meghan y a mí en los últimos meses", añadió.

Revisa aquí el discurso completo: