Helicóptero se estrella contra rascacielos en Nueva York: Una persona fallecida

10.06.2019

Una persona murió en el brutal aterrizaje de un helicóptero en el techo de un rascacielos en pleno Manhattan, cerca de Times Square y la Trump Tower, en un lunes lluvioso y de neblina, informaron los bomberos de Nueva York.

"Una persona murió en este accidente de helicóptero, se presume que esa persona es el piloto", dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa en el lugar del accidente.

"No conocemos las causas del accidente" todavía; "hay una investigación completa en marcha" pero "no hay indicaciones de que esto fue un acto de terrorismo", precisó.

"Nadie dentro del edificio fue herido", dijo por su lado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Los bomberos informaron inicialmente que "un helicóptero se estrelló contra un rascacielos".

Al chocar contra el techo la nave se incendió, generando una gran humareda. El fuego fue extinguido por los bomberos una media hora más tarde.

"Esto podría haber sido un incidente mucho peor", aseguró de Blasio.

El edificio, en el número 787 de la Séptima avenida, y la zona fueron evacuados, constató un periodista de la AFP en el lugar.

"Me han informado del accidente de helicóptero en Nueva York. Un trabajo fenomenal de nuestros GRANDES socorristas que están ahora en el lugar", tuiteó el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo edificio está en la calle 57 y la Quinta Avenida.

