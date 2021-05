Varios heridos durante un tiroteo en un casino en EE.UU.

Agencia EFE

02.05.2021

Entre siete y ocho personas resultaron heridas en un casino situado cerca de la ciudad de Green Bay, en Wisconsin (EE.UU.), al parecer por el ataque de un individuo armado, dijeron las autoridades y encargados del establecimiento a medios locales.

El Casino Oneida informó en su cuenta de Twitter que una persona armada se encontraba en el establecimiento.

"Varias agencias de aplicación de la ley están trabajando para asegurar la ubicación. No se acerque al casino principal en la autopista 172. Publicaremos la información a medida que esté disponible", señaló el casino.

There is currently an active shooter situation at the Oneida Casino. Several Law Enforcement agencies are working to secure the location. Please do not go near the Main Casino on Hwy 172. We'll post information as it becomes available.