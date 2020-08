Hermano de George Floyd y muertes bajo custodia policial en Estados Unidos: "Nunca paremos de decir sus nombres"

Agencia EFE

Philonise Floyd, el hermano de George Floyd, cuya muerte bajo custodia policial provocó una ola de protestas en Estados Unidos contra la violencia racial, instó este lunes a "nunca" dejar de "decir" los nombres de fallecidos y "continuar la lucha".

"George debería estar vivo hoy. Breonna Taylor debería estar viva hoy. Ahmaud Arbery debería estar viva hoy. Eric Garner debería estar vivo hoy (...) Así que nos toca a nosotros continuar. Nunca paremos de decir sus nombres", dijo al enumerar los nombres de fallecidos por la violencia racista en los últimos años en su intervención en la convención demócrata.

Floyd murió en mayo pasado asfixiado después de que un policía de Mineápolis presionase la rodilla contra su cuello más de ocho minutos, durante los cuales el afroamericano repitió más de 20 veces que no podía respirar.

"Nuestras acciones serán su legado", agregó su hermano.

Family of George Floyd holds moment of silence at #DemConvention pic.twitter.com/ODcNlY6pVH