Tres hermanos terminan con quemaduras tras ser alcanzados por un rayo cuando se tomaban una selfie

16.07.2021

Lo que parecía un relajante paseo terminó con un violento incidente para los hermanos identificados por Rachel, Isobel y Andrew Jobson, cuando se trasladaban en bicicleta cerca del Palacio de Hampton Court en el suroeste de Londres, una lluvia torrencial los obligó a refugiarse debajo de un árbol.

Todo se suscitó cuando optaron por usar sus celulares para capturar una selfie y en ese momento, un rayo los sacudió violentamente, hecho que quedó registrado en la foto.

"Me quemó el muslo y el estómago"

Tras el incidente, los tres hermanos debieron ser trasladados al Hospital St George en Tooting con quemaduras, ninguna de gravedad, pero debieron ser sometidos a cuidados. Lo vivido fue resaltado por una de las víctimas, Rachel, de 26 años, quien sostuvo que junto a sus hermanos salieron de su casa de Berkshire para ir a visitar a su tía en Epsom, Surrey, cuando decidieron tomar un descanso, por lo que se detuvieron cerca a un local.



Cuando regresó del baño, vio a su hermano y hermana bajo unos árboles durante la tormenta, donde optaron por tomar la selfie, instante en que les cayó el violento rayo, terminando los tres en el piso.



"Estábamos tomando la foto con nuestro teléfono y luego, estaba en el suelo. Me sentí inconexa. Mi hermana y yo estábamos gritando. Me quemé el muslo y el estómago y el rayo dejó marcas en mí y en mi hermana. No podía sentir mi brazo”, relató.





Por su parte, Isobel, de 23 años, sostuvo que "la foto de nosotros en el momento en que ocurrió el rayo fue a las 17:05. Tomé una foto de nosotros sonriendo y luego queríamos una foto triste bajo la lluvia. De repente, estaba en el suelo y no podía escuchar nada más que este zumbido agudo. Todo mi brazo derecho estaba entumecido y no podía moverlo”.



Tras el incidente, los médicos que atendieron a los tres hermanos indicaron que una plaza de titanio que tiene Isobel en su brazo a causa de un accidente de bicicleta el año pasado, pudo haber provocado que los rayos atravesaran sus cuerpos.