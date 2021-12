Burló casi todos los controles: hombre es detenido en Miami tras volar con revólver cargado en el bolsillo

Agencia EFE

03.12.2021

Un hombre viajó en un avión comercial desde Barbados a Miami con un revólver cargado en el bolsillo y fue detenido a su llegada al aeropuerto internacional de esta última ciudad en un control rutinario, según informó este viernes un canal local.



El hombre, identificado como Cameron Hinds, llevaba el revólver con 5 balas calibre 32 en el bolsillo del pantalón cuando subió al avión en el aeropuerto Grantley Adams International, al que las autoridades estadounidenses notificaron de este fallo en los sistemas de seguridad aeroportuarios, informó el canal NBC 6.



Está previsto que Hinds comparezca hoy ante un juez en Miami, pero ya se declaró no culpable del delito de porte de armas de manera oculta, indicó el canal, que muestra un video de su detención en un punto de control dentro del aeropuerto por agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte.

Hinds, del que no se han facilitado detalles, viajó a bordo de un vuelo de American Airlines e iba a cambiar de avión en el aeropuerto de Miami con destino a otro lugar.



El cónsul general de Barbados en Miami, Neval Greenidge, dijo al canal que las autoridades de su país comprenden el peligro de permitir que cosas así sucedan y se toman "muy en serio" lo sucedido, por eso están investigando qué falló en los controles y van a tomar todas las medidas necesarias para que no se repita.



Según NBC 6, el caso ha desatado la preocupación en las autoridades estadounidenses pues el Departamento de Seguridad Nacional depende de Gobiernos extranjeros para mantener los estándares de seguridad en los aeropuertos de salida de vuelos comerciales hacia EE.UU. aplicados desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.



Un experto que habló con NBC 6 dijo que "obviamente" un arma en la cabina de un avión significa un peligro para todo el mundo a bordo y podría haber sido usada "para algo peor, como nos enseñó el 11/S".



En términos de la seguridad aérea, el peligro puede ser también que cause un problema técnico al avión, dijo Jay Rollins, un capitán retirado de American Airlines.