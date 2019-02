Hombre apuñalado sale del hospital para intentar fumar con el cuchillo aún clavado en la espalda

24Horas.cl Tvn

27.02.2019

Un hombre identificado como Vladimir de 34 años en Rusia salió desde la urgencia de un hospital con un cuchillo incrustado en la espalda con la intención de fumar.

Impactados, personal del recinto médico grabó el hecho donde se ven que algunos intentan razonar con el tipo sin mayor éxito, ya que lo único que le interesaba era fumar. De hecho en el mismo registro se puede apreciar que sangra a través de la herida.

El sujeto habría sido apuñalado horas antes en una riña donde el alcohol era factor predominante, aunque no se conocen mayores antecedentes.

Paramédicos lograron vendar la zona cuando acudieron a la emergencia y lo trasladaron al centro de salud. Fue allí cuando los médicos lo desvistieron para tratar sus heridas tras lo cual el sujeto se levantó de la camilla y les señaló que debía "hacer algo".

Nothing unusual.. a man somewhere in the Russian hospital decided to go out for a smoke on the porch.. He was stripped and a knife stuck from his back.. pic.twitter.com/KGBWPF6Gfk