Hombre ataca con un cuchillo a cuatro personas en un centro comercial en Manchester

24Horas.cl TVN

11.10.2019

A eso del mediodía de este viernes, un hombre atacó a varias personas al interior del centro comercial Arndale de Manchester, Inglaterra, dejando heridas a cuatro de ellas.

De acuerdo a información preliminar entregada por agencias internacionales, el hombre portaba un cuchillo y logró ser reducido cuando intentaba escapar. El protagonista, de unos 40 años, fue trasladado para ser interrogado y la policía antiterrorista de North West tomó el caso.

JUST IN: 4 people injured after stabbings at Arndale shopping center in Manchester, England. Suspect in custody pic.twitter.com/Odr3ABLWD4