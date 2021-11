Hombre confesó durante juego "Verdad o Reto" que había matado a su abuela de 94 años

"Tengo un secreto que no le he contado a nadie, puede que haya matado a alguien" relató el joven de 21 años mientras jugaba con dos amigos.

13.11.2021

Tiernan Darnton, un joven de 21 años confesó haber matado a su abuela mientras jugaba "Verdad o Reto" con dos amigos en Reino Unido.

La muerte de la adulta mayor, de 94 años, fue declarada accidental el año 2018, luego de que un incendio consumiera su vivienda por un supuesto cigarro que se había caído prendido en su casa, según indicó el New York Post.

Sin embargo, Tiernan Darnton, confesó su "secreto más oscuro" durante el juego con sus amigos: él había matado a su abuela.

"Tengo un secreto que no le he contado a nadie, puede que haya matado a alguien”, les dijo a sus amigos y que lo hizo porque "no quería que sufriera más por su demencia", indicaron en el juicio.

Años después, durante el 2019, Tiernan Darnton le contó a un consejero que un amigo podría "enviarlo a prisión por lo que sabe", a lo que el consejero le informó inmediatamente a la policia.

Posteriormente, Darnton le confesó el crimen a su padrastro, revelando que él provocó el incendio en la vivienda de su abuela.

La jueza leyó en el juicio "según tus propias pruebas, te fascinaron los asesinos en serie y sus crímenes. Tenías pensamientos oscuros. Las búsquedas en Internet que realizó antes y después de matar a la Sra. Gregory pintan un panorama preocupante".

Asimismo se encontró en su teléfono y computadora, búsquedas realizadas en internet, después del incendio que incluían frases como "soy un asesino", "soy un monstruo y me voy al infierno", "quiero causar el mal".

El joven de 21 años fue condenado a cadena perpetua.