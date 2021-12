Hombre dado por muerto aparece vivo en su funeral: "Me sepultaron, pero ando caminando"

Laurencio Armendáriz estuvo incomunicado durante días, por lo cual su familia creyó que había fallecido. "Me da coraje cómo las autoridades hayan cometido este error tan grave", dijo.

29.12.2021

Laurencio Armendáriz, de 62 años, fue protagonista de una insólita historia en México, luego de que fuese declarado muerto por su propia familia pese a estar vivo.

El caso ocurrió en el estado de Chihuahua, donde el hombre se ausentó por varios días de su casa sin responder ante llamados de su familia, quienes relacionaron su desaparición con un fallecimiento.

Tan seguros estaban de esto es que incluso realizaron un funeral con un ataúd, dentro del cual había un cuerpo de alguien hasta ahora desconocido.

No obstante, el pasado 23 de diciembre, al volver de la zona donde había viajado, un vecino le informó sobre la muerte de su padre, quien se llama igual que él, incitándolo a ir al mencionado funeral.

Pero fue en este contexto en que regresó a su hogar y notó las caras de sorpresa de los presentes.

“Me sepultaron y mire, aquí ando caminando, me da coraje cómo las autoridades hayan cometido este error tan grave, pero en ocasiones me da risa ya que la gente me mira asombrada, luego de haberme dado el último adiós en el panteón municipal”, dijo el hombre, según publicó El Diario de Juárez.

La familia, además, pidió ayuda para costear los gastos propios de la ceremonia fúnebre.