Indignación en Argentina: Hombre de 40 años amenazó de muerte a su madre porque no le dejó dinero para comida

24Horas.cl Tvn

07.07.2021

El pasado martes, un violento hecho generó indignación en Santiago del Estero, Argentina, luego de que un hombre de 40 amenazara de muerte a su madre de 65 por no dejarle dinero para la comida.

De acuerdo a lo informado por medios trasandinos, los hechos ocurrieron en el Barrio 25 de mayo, cuando el sujeto, que se encontraba desempleado increpó a su madre ya jubilada en el domicilio que compartían.

"Mirá la hora que vienes p... de m..., seguro has estado con tu m..., de ahora en más, vas y vuelves sola. ¿Por qué no me has dejado la plata para la comida?", gritó el sujeto, empujándola contra un refrigerador con constantes insultos en contra de su madre.

Después de eso, el hombre continuó con amenazas de muerte.”Vos sabes que todos los días tienes que dejar 300 pesos, porque nos tienes que mantener a todos, sino te voy a c... matando, eso debes querer, que te mate, basura de m...”, le dijo fuera de sí.

Fue en ese momento que intervino la nuera de la víctima, la cual intentó calmar a su marido, pero sus esfuerzos fueron infructuosos debido a que la agresión en contra de la adulto mayor siguió.

El acusado regresó con un cuchillo en la mano, continuando con las amenazas de muerte. Ante esto, la víctima le dijo que si no se calmaba iba a llamar a la policía, ante lo cual el sujeto le dijo "Llamá, llamá a la Policía y vas a ver cómo los c... matando a todos y a vos también”.

Tras ello, los uniformados llegaron hasta el domicilio, logrando trasladar a la víctima hasta la Comisaría Comunitaria 56°, lugar donde realizó la denuncia correspondiente. Con todos estos antecedentes, el fiscal que interviene en la causa, el agresor fue detenido. En tanto, El Nuevo Diario Web consignó que el sujeto ya mantendría una condena por violencia de género.