Hombre de 71 años mató a delincuente y deberá dejar su casa tras violentas represalias

"Yo no nací para matar a nadie, pero tampoco para que me entren tres veces en la noche", dijo el hombre respecto a su dramática situación.

24Horas.cl Tvn

22.07.2020

Un herrero jubilado de 71 años dio muerte a un delincuente que ingresó hasta su domicilio ubicado en Quilmes, Argentina, con la intención de sustraer elementos desde el interior. El adulto mayor se enfrentó al antisocial, extrayendo un arma de su propiedad para posteriormente dispararle falleciendo a cuadras del lugar, el pasado viernes.

Cabe destacar que la justicia determinó que el hombre quedara con arresto domiciliario por "exceso de legítima defensa". En tanto, dos de los cómplices todavía se encuentran prófugos. Esto debido a que según el relato de un vecino, este escuchó una discusión y luego de eso otros dos tiros más, por lo que se asomó por su ventana, logrando observar a un sujeto que empuñaba una pistola y corría hacia una vivienda.

Asimismo, el hombre resultó con lesiones tras defenderse del ataque de los antisociales.

#LiberenAJorgeRios

Así quedó Jorge Ríos de Quilmes luego de defenderse del delincuente que lo amenazó, golpeó y torturó, y que afortunadamente el jubilado de 71 años lo mató, para poder sobrevivir. pic.twitter.com/IQqLkAJ5O3 — P (@RGENTINAPRIMERO) July 20, 2020

Tras este fallo, el calvario para este adulto mayor sigue, luego de que la familia del fallecido se dirigiera hasta su domicilio a increparlo, hecho que fue captado por las cámaras de televisión que se encontraban en el lugar.

Los familiares del delincuente muerto quieren ingresar a la casa del jubilado Jorge Ríos por haberse defendido del asesino que quiso matarlo. Vean a la sobrina diciendo: ese viejo no tenía que matarlo. Esta es la inclusión que tanto impone el Kirchnerismo. Esto votaron. pic.twitter.com/kXhaZMdNcs — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) July 20, 2020

Una de las mujeres, y quien resultara ser la pareja del antisocial, gritó "mi hijo se quedó sin papá gracias a este señor. Yo soy la mamá del hijo, ustedes hablan boludeces".

Mientras los periodistas en el lugar trataban de entrevistarlos, otra mujer gritó "que dé la cara, que salgan. No tenía por qué por qué salir a matarlo a mi tío".

Los familiares indignados pidieron "contar la realidad de lo que pasó" consigna Diario Uno, agregando que los propios familiares se negaron a hablar con los medios.

Declaraciones del jubilado

En una radio local, Adolfo Ríos accedió a hablar en el programa Viale 910 de radio La Red, donde aseguró que se siente "mal" por lo ocurrido y que no es "ningún delincuente". Además envió sus "condolencias totales" a la familia del fallecido.

“Me siento mal, hermano, yo no nací para matar a nadie. Pero tampoco para que me entren tres veces en la noche (en la casa). ¿Con qué intención quería venir esta gente, cinco personas?”, relató el herrero jubilado, quien además agregó: "Pensé mil cosas, de mil maneras…yo no soy un delincuente".

Asimismo, respecto a la muerte del sujeto y su familia, el adulto mayor indicó que "No quise en ningún momento que esta gente sufriera,mis condolencias totales, pero era mi vida. Fue tan rápido todo", consigna Crónica.

¿Qué ocurrirá ahora?

Cecilia, una de las hijas del anciano salió en defensa de su padre, indicando a los medios que "él quiso defenderse. Estaba durmiendo en su casa tranquilo y lo despiertan a los golpes en la tercera oportunidad. En las anteriores advirtió que había movimientos pero no lo creyó relevante".

Agrega además que, "la última vez lo golpean muy salvajemente y se da el desenlace que conocemos. Él está destrozado, tiene un problema muy grave de salud, tiene problemas respiratorios, cardíacos, falla renal".

Asimismo, en su relato, la mujer cuenta que advirtió al fallecido antes de disparar y que este lo comenzó a golpear nuevamente, ocurriendo el forcejeo que a la postre termina con la vida del delincuente.

En ese sentido, tras la visita de los familiares del fallecido al domicilio, este comenzó a ser resguardado por un grupo de la infantería de la Policía. Sin embargo desde la propia familia adelantaron que venderán la propiedad y se irán de dicho barrio por temor a represalias.