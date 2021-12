Nunca se rindió: hombre de 88 años logra graduarse de la universidad

24Horas.cl Tvn

Una historia digna de imitar. René Neira, de 88 años, logró lo que siempre soñó: pudo graduarse de Economía en la universidad.

El hombre logró recibir un título en compañía de su nieta por parte de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, logrando así poner fin a una larga espera.

Neira, como muchas personas, debió abandonar sus estudios para poder trabajar y cuidar a su familia, pero nunca dejó de soñar.

ICYMI: Something very special happened this weekend at #UTSA Commencement: Rene Neira, 87, crossed the stage with his granddaughter, Melanie Salazar. She received her B.A. in Comms. He will earn his B.A. in Economics. Family goals!



#UTSAGrad21 @UTSAHC @UTSACOLFA @UTSABusiness pic.twitter.com/jSsUSeyR4F