Hombre es despedido por pedir licencia para cuidar a esposa con COVID-19

Carlos Soto dijo que su pareja embarazada debió dar a luz a los siete meses de gestación por el virus, pero que en su lugar de trabajo no le respetaron el derecho que tiene para pedir licencia.

24Horas.cl Tvn

03.06.2021

Carlos Soto es un joven peruano que denunció en aquel país haber sido despedido por haber pedido licencia para cuidar a su esposa con COVID-19.

Según dijo el hombre el medio local ATV , su pareja debió dar a luz de emergencia al bebé al séptimo mes de gestación tras sufrir complicaciones por el virus.

Por ello es que acudió a su jefatura para pedir el permiso que tiene por contrato para acompañar a su familia, hecho que marcó el inicio de su problema.

"Pude ingresar al área de Recursos Humanos de mi trabajo, y expliqué que mi pareja estaba con COVID-19 y fue ingresada a UCI para luego ser sometida a una cesárea de emergencia, motivos por los cuales quería solicitar la licencia", afirmó.

No obstante, manifestó que, luego de ello, "ellos me dijeron 'lo siento, hasta acá nomás acaba tu contrato, no te vamos a renovar'".

"Me indigna, porque dentro de mi contrato señala que me corresponde la licencia de paternidad, y eso es lo que estoy reclamando", complementó el hombre, quien anunció una demanda contra la firma.