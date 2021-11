Hombre es detenido por matar al novio de su hija de 19 años por venderla a red de tráfico sexual

El crimen vio la luz tras un año de búsqueda, mientras que su hijastra afirma que "no pertenece a la cárcel, antes de esto no tuvo delitos violentos. Muchos lo llaman héroe y yo estoy de acuerdo".

05.11.2021

Un hombre de 60 años ha sido noticia en los últimos días en Estados Unidos, luego de ser detenido como el responsable del crimen de un joven de 19 años llamado Aaron Sorensen.

No obstante, la particularidad del crimen es que este padre habría realizado el asesinato en defensa de su hija, ya que ésta habría sido vendida a una red de tráfico sexual precisamente por Sorensen, quien era su novio.

Según reportan varios medios norteamericanos, el homicidio habría ocurrido en noviembre de 2020, cuando John Eisenman descubrió la situación de su hija, por lo que fue a rescatarla a Seattle.

Una vez que regresó con ella a Spokane, la ciudad a la que pertenecían, fue en busca de Sorensen, a quien secuestró para luego darle muerte con un golpe en la cabeza con un elemento contundente y propinarle puñaladas posteriormente.

Según se supo en los últimos días, Eisenman escondió el cadáver en el maletero del auto de su pareja, Brenda Kross, donde permaneció por cerca de un año.

A finales de octubre, vecinos alertaron sobre un auto que expedía un fuerte olor, por lo que la policía llegó hasta allí para descubrir finalmente el cuerpo de Sorensen.

Posteriormente, se constató que el vehículo pertenecía a Kroos y, luego que un vecino asegurara que Eisenman le confesó el asesinato de una persona, éste fue detenido.

El padre de la joven fue finalmente interrogado, donde asumió sus responsabilidades explicando el homicidio, pero también explicando las razones de por qué lo hizo, quedando detenido con una fianza de un millón de dólares.

Recaudación de fondos

El caso causó polémica en Estados Unidos, habiendo varias personas que justificaron el actuar de Eisenman, ya que habría actuado solo en defensa de su hija.

Así al menos lo considera su hijastra, Ashleye Kross, quien se encuentra realizando una campaña de recaudación de fondos para financiar los gastos del juicio en contra de Eisenman.

"No pertenece a la cárcel, antes de esto no tuvo delitos violentos. Muchos lo llaman héroe y yo estoy de acuerdo. Me gustaría hacer todo lo posible como comunidad para ayudarlo a ser un hombre libre y tener su día en la corte para defender su honor y el honor de su hija", aseguró Kross.