Hombre escondió a ex debajo de la cama tras golpearla y creer que la había matado

24Horas.cl Tvn

03.11.2021

Una mujer de 27 años fue brutalmente agredida por su ex pareja, quien también es el padre de dos de sus hijos, en Santa Fe, Argentina. El sujeto, quien atacó a golpes a la víctima, creyó que la había matado y procedió a envolverla en una sábana y a esconderla debajo de la cama.

Según consigna La Capital , el agresor —Juan José B.— violó la orden de restricción impuesta en su contra tras las denuncias de la mujer por violencia intrafamiliar y se dirigió hasta la vivienda de la víctima, donde ella vive junto a sus hijos de dos, seis y 12 años, y con su abuela de 90.

: Joven salió a trotar y una jauría de perros la atacó: Murió cuando era trasladada al hospital Leer más

La mujer —identificada como Maru— señaló que durante la mañana del pasado miércoles el sujeto "pasó por mi casa para buscar unas chapas y se llevó mi moto. A la tarde, cuando volví de trabajar, fui a buscarla. Cuando llegué a la casa estaba con una mujer. Yo no dije nada y me fui. No discutimos ni nada, me fui”.

Más tarde, el agresor se dirigió al domicilio de la víctima y la golpeó en reiteradas ocasiones en la cabeza y rostro. "Cuando caí, me pisó con un zapato tipo botín que usa. Mientras me pegaba y mis chicos lloraban, entró mi hija más grande y lo quiso sacar de encima pegándole un combo en la espalda. Es rechiquita y el tipo la empujó contra el inodoro del baño, se golpeó. Entonces la nena esperó un ratito hasta que él se fuera y ella me sacó de debajo de la cama”, relató Maru.

: Había dicho que iba a ir a comprar: Mujer abandona a una bebé en un taxi en Bolivia Leer más

Tras retirarla de allí, añadió la víctima, "me movía mal. Estaba en convulsiones por los golpes de la cabeza. Ella me sacó y llamó a vecinos y me internaron en el hospital y salí el jueves”.

Luego de denunciar los hechos en la secretaría de Violencia de Género municipal y en Fiscalía, se dio orden de captura al agresor. Sin embargo, antes de que la policía diera con su paradero, el imputado se entregó en una comisaría.