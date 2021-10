Hombre extirpará sus genitales para completar transformación a "dragón sin género"

24horas tvn

01.10.2021

Extirparse los genitales es el último paso que Richard Hernández busca para transformarse en el primero "dragón humano sin género".

Se trata de un ex banquero estadounidense, obsesionado con los reptiles, quien ha gastado más de 75 mil dólares en operaciones y otro tipo de intervenciones para parecer un dragón.

Dentro de las cirugías que "Tiamat Legion Medusa" se ha hecho está la extirpación de sus orejas, la división de su lengua, tatuajes y, ahora, buscará la extirpación total de sus genitales.

El sujeto de 60 años dejó todo para transformarse, asegurando que sólo así ha logrado ser feliz. Su cambio comenzó en 1980, donde después de un sueño, en el que era mordido por una serpiente y se convertía en un "reptoide".

: Mujer envenena a ex novio y actual pareja de este a días de que se casaran Leer más

“En el sueño me encontré rodeado de serpientes, de todos los colores y me estaban mordiendo. Tenía mucho miedo, pero mientras el sueño continuaba y ellos seguía mordiéndome, podía ver que no me lastimaban ni ellos ni sus mordiscos", narró a Mirrow.

Continuó diciendo que en el sueño perdió el miedo a las serpientes, sintiéndose seguro. “Todavía puedo lo recordar tan vívidamente como si hubiera sucedido anoche, y fue entonces cuando supe que había un mensaje importante para mí en mi sueño: era un presagio de que yo era uno de ellos, una señal de cosas que ven en mi vida", señaló.

“Hoy creo que cuando esas serpientes me mordían en mi sueño que en efecto me estaban inyectando su veneno como una forma de darme ese veneno haciéndome como ellas, por eso hoy soy un dragón escupidor de veneno, como opuesto a ser un dragón que escupe fuego como muchas personas asumen incorrectamente", explicó.