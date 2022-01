Hombre que usó cadáver de su tío para cobrar pensión se explica: "No sabía que estaba muerto"

Declan Haughney, de 40 años, insistió en que no estaba tratando de robar a su pariente fallecido, Peadar Doyle.

24.01.2022

Impacto ha causado un incidente en Irlanda, por un hombre, de 40 años, identificado como Declan Haughney, que utilizó el cadáver de su tío fallecido para cobrar una pensión en una oficina de correos, sin embargo, el sobrino insiste en que "no sabía que estaba muerto".

Según indicó el acusado a Irish Mirror , ha sido "la comidilla de la ciudad" y tildado de "asesino", pero que no estaba tratando de robar a su pariente fallecido, Peadar Doyle, de 66 años.

El hombre insistió en su inocencia y cree que lo acusan de este hecho porque anteriormente le robó a su tía, tenía una adicción a las drogas y estuvo dos años en prisión.

“¿Por qué querría robarle a mi tío? Tengo 40 años, sí, no soy un niño, no soy un chico joven. No soy un idiota para entrar en Hoseys con un hombre muerto y cobrar su dinero", indicó al medio irlandés.

El sobrino agregó en su declaración que Peadar pudo haber muerto cuando él y un amigo lo metieron debajo del puente en Pollerton Road, pero al no darse cuenta, continuaron llevándolo a la oficina de correos, donde un funcionario alertó a la guardia irlandesa.