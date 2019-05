Está embarazada: hombre quiso sacarle los ojos a pareja por un 'me gusta' en Facebook

24Horas.cl Tvn

07.05.2019

Un hombre fue detenido luego de que intentara sacarle los ojos a su pareja embarazada porque esta colocó un 'me gusta' a otras personas en Facebook, en Inglaterra.

De acuerdo a lo detallado por medios locales, el sujeto torturó a la mujer durante tres días al interior del departamento que compartían luego de que esta realizara acciones en redes sociales que lo molestaron.

La víctima recibió golpes, asfixias y diversas lesiones que incluso afectaron al bebé que tenía en su vientre.

"Él decidió ver mi teléfono y sabía que debía pasárselo o se enojaría. Me mandó a la pieza y ahí empezó todo", sostuvo la aludida.

Agregó que "me gritó por que me gustaron las publicaciones de otros en Facebook. Me pegó y metió sus dedos en mis ojos".