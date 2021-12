Hombre rifa su camioneta para costear tratamiento de cáncer y ganador se la devuelve

24Horas.cl Tvn

30.12.2021

Un hombre debió organizar una rifa para poder costear su tratamiento de cáncer de estómago en Tabasco México. Sin embargo la historia terminó en un final feliz luego de que el ganador se la devolviera.

Juan Manuel Vidales se enteró en junio pasado lo avanzado que se encontraba su enfermedad y lo costoso que era su tratamiento, por lo que no le quedó más remedio que vender su querida camioneta Chevrolet 400 SS del año 2000.

Sin embargo, Vidales, a quien diagnosticaron con seis meses de vida, no contaba con que el ganador de la rifa, Marco Polo Rodríguez, le devolviera su vehículo.

Según reporta El País , la familia de Rodríguez compró 35 números para poder ayudar a Juan Manuel, donde cada uno de estos costaba cerca de ocho mil pesos chilenos.

Vidales dijo al citado medio que este gesto "fue un reglo de navidad. Ver a Marco Polo tan contento, tan satisfecho con darme de vuelta la camioneta, eso fue lo que más me derrotó. Otro joven hubiera dicho 'pues yo me la quedo'".

"Me he dado cuenta del cariño de la gente y se vuelve uno sensible, se pone alegre de los buenos corazones, qué padre”, agregó.

Por ahora, el mexicano no sabe si venderá la camioneta que se ha convertido en su amuleto. "Solo lo haré si de últimas últimas ya no tengo de dónde jalar", cuenta Vidales, a quien le quedan por delante varias sesiones de quimio para tratar de reducir el tamaño del tumor, para así ver si es candidato a una operación.

"Yo quiero seguir viviendo, por eso estoy luchando", finalizó.