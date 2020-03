Hombre rompió cuarentena para agredir a su ex pero murió cuando escapaba de las autoridades

24horas tvn

27.03.2020

Un hombre argentino de 37 años falleció en Mar de Plata luego de huir de la policía, pues el sujeto rompió la cuarentena obligatorio por coronavirus para agredir a su ex novia.



Todo comenzó cuando la víctima, Belén Carrizo de 33 años, llamó a la policía para denunciar a su ex pareja Nicolás Paneta, ya que comenzó a arrojar piedras a su vivienda.



Posteriormente, funcionarios policiales llegaron a lugar pero Nicolás ya no estaba, por lo que iniciaron inmediatamente la búsqueda, encontrándolo a dos cuadras del hogar de Belén. Sin embargo, el agresor volvió a huir y durante 50 metros se efectuó la persecución.



Es ahí cuando Paneta se resbaló con un charco de agua y según el medio Todo Noticias, Nicolás cayó sobre el chasis de un camión que se encontraba estacionado en una vereda y se enterró en la zona intercostal un hierro que sobresalía, falleciendo en el lugar.



Cabe destacar, que el agresor además de tener una orden de alejamiento, poseía antecedentes por varios delitos contra la propiedad y las personas.