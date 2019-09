Hombre se lanza a vías del tren con su hija de 5 años en brazos y ella se salva de milagro

24Horas.cl Tvn

24.09.2019

Este fin de semana usuarios de la estación Kingsbridge Road en el Bronx, Nueva York, quedaron cosnternados al ver a un hombre saltar a las vías del tren, junto a su hija de 5 años en brazos.

Según informó el New York Daily News, el sujeto identificado como Fernando Balbuena, decidió tirarse luego de discutir con su pareja por teléfono mientras se encontraba en el andén con la niña.

El hombre se lanzó justo cuando el tren comenzaba a ingresar a la estación, donde el conductor logró divisar el acto e intentó frenar la máquina. Posterior a ello, dos testigos de los hechos saltaron a las vías para intentar salvarlos, pensando lo peor.

En ese momento uno gritó "¡Está viva, está viva!”, luego que la pequeña de 5 años diera señales de vida con su manito. Finalmente los hombres pudieron rescatar a la niña quien quedó solo con lesiones leves, mientras que su padre habría fallecido en el lugar.

I hope life never gets to the point where you have to contemplate suicide and murdering your child at the same time. A father jumped into the train tracks this morning alongside with his daughter. Thankfully god is great and she made it out alive—Kingsbridge Road pic.twitter.com/D4EkzLTJno