Hombre se negó a utilizar mascarilla y destrozó puerta de aeropuerto en Miami

31.08.2021

Un momento de furia fue el que protagonizó un hombre en el aeropuerto internacional de Miami. Esto luego de que los guardias del lugar le pidieran utilizar la mascarilla a lo que el sujeto se negó.

El pasajero reaccionó de una manera violenta y agresiva en contra de los guardias. ¿La razón?, no querer utilizar la mascarilla, la cual es exigida como un método de prevención de contagios de COVID-19.

El registro fue grabado por las personas del lugar y en él se observa al hombre sin mascarilla protagonizar una fuerte pelea con el personal de la aerolínea. Se muestra enfurecido, agrede a los trabajadores y comienza a destruir el lugar.

VioIent anti-masker in Florida dang near kiIIs multiple people at Miami Int’l Airport last night -- all because he didn't want to wear a mask! Where the heII are the police??!?! pic.twitter.com/ivr5T3udo5

El hombre grita sin parar y golpea las instalaciones del aeropuerto ante la mirada del personas, quienes intentan calmar al sujeto.

En tanto la policía de Miami publicó en su Twitter que el hombre fue detenido.

"Seguimos manteniéndonos firmes con la Policía de Miami-Dade en la protección de la seguridad de todas las áreas del aeropuerto. Los incidentes de comportamiento rebelde reportados son más de 3.800 en 2021. No toleramos este comportamiento en MIA. La policía respondió y detuvo al pasajero", explicaron.

