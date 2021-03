Hombre reclamó su último sueldo tras renunciar: empresa le pagó con 230 kilos de monedas y un particular mensaje

24Horas.cl Tvn

26.03.2021

La novia de un trabajador de Georgia, Estados Unidos, dio a conocer una particular situación que le ocurrió luego que éste renunciara a su trabajo en un taller mecánico.

En noviembre pasado Andreas Flaten decidió dejar de laborar allí debido al mal ambiente que existía, algo que avisó con dos semanas de anticipación, presentando su respectiva carta de renuncia.

No obstante, su jefe en el taller A OK Walker Autoworks no se tomó bien la noticia y, según denuncia Olivia Oxley, la novia de Flaten, le hicieron la vida imposible en los días restantes al punto de que su salida se anticipó.

Todo no terminó allí, ya que no se le pagó el sueldo correspondiente al último mes, por lo que Flaten lo solicitó permanentemente al punto de amenazar con demandarlo.

Fue allí donde el dinero finalmente apareció en la misma puerta de su casa, pero no de la manera en que se lo imaginaba: 915 dólares (unos 700 mil pesos chilenos) en monedas de un centavo.

Además, venían con un papel con el mensaje "Fuck You" y cubiertas de aceite, probablemente de motor, lo que hacían que fueran un total de 230 kilos en monedas y que no pudieran ser recibidas tan fácilmente en un banco.

"No estoy segura de qué es peor... El hecho de que este hombre es tan miserable que no puede aceptar que un empleado se vaya porque es el mayor imbécil que he conocido en serio, o el hecho de que pasó por TANTO esfuerzo para conseguirlo. $ 915 en centavos PESADOS solo para decir 'vete a la mierda", dijo Oxley en sus redes sociales.

La pareja igual trató de tomarse la situación con humor y comenzar a limpiar las monedas, ya que legalmente no está definida la forma en que los empleadores deban pagar los sueldos a los trabajadores.