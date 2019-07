Hombre transmitió en vivo su suicidio por Facebook luego que su ex se comprometiera con otro

En un video de cuatro minutos subido a Facebook, Shyam Sikarwar le dijo a la policía que no responsabilizaran a nadie por su muerte.

Macarena Ramirez

22.07.2019

Un terrible hecho se dio a conocer durante los últimos días. Shyam Sikarwar, de 22 años, se suicidó en un templo de Raibha, en Agra, India, y lo transmitió en vivo a través de Facebook Live. Todo esto tras enterarse que su ex pareja se había comprometido con otro hombre.

De acuerdo al India Today, el joven Shyam Sikarwar dejó una nota de suicidio de cuatro páginas en la que se disculpó con su familia y les pidió que donaran todos sus órganos.

Según informaron medios locales, el joven no pudo soportar que su polola lo dejara y se comprometiera con otro hombre.

"La extraño y no puedo vivir sin ella. Perderla me afectó tanto que hasta me costó mi trabajo", se leía en una nota que la víctima dejó. La policía confirmó que el joven estaba cesante y deprimido.

Policías locales siguen investigando el hecho.