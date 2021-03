"Había tanto por lo que estar enojado": Hombre vivió 35 años con erróneo diagnóstico de cáncer terminal

Jeff Henigson fue diagnosticado de cáncer cerebral a sus 15 años tras un accidente y su expectativa de vida no superaba los tres años.

27.03.2021

Luego de haber sufrido un accidente en bicicleta y ser atropellado por una camioneta en Estados Unidos cuando tenía 15 años, Jeff Henigson fue operado en un hospital de California. La conclusión médica cambió su vida: le diagnosticaron un cáncer cerebral llamado "astrocitoma anaplásico", por lo que su expectativa de vida no superaba los tres años.

Tras ello, Jeff fue diagnosticado en otras ocasiones: dos patólogos le afirmaron que tenía un tumor benigno, un “astrocitoma pilocítico (espongioblastoma)”, mientras que un tercero no le daba mucho tiempo de vida.

Sin embargo, ello fue erróneo y 35 años después Henigson vive para contarlo. "Había visto a decenas de neurólogos a lo largo de los años en algunas de las mejores instituciones médicas de ambas costas de Estados Unidos. Todos habían dicho esencialmente lo mismo. La esperanza de vida media de un tumor cerebral como el mío era de dos a tres años", relató a The Washington Post.

En conversación con un neuropatólogo, se cuestionó de si habría sido mal diagnosticado. “Cualquiera de los dos resultados es profundamente significativo. Si sobrevivió al astrocitoma anaplásico, entonces es el resultado de un milagro de proporciones bíblicas. Si se hizo un diagnóstico erróneo, que creo que es lo que sucedió, entonces el suyo es una advertencia importante. Los patólogos, como todos los demás, cometen errores“, expresó el médico.

Tras ello, Jeff expresó que "investigué si tenía motivos para emprender acciones legales contra los hospitales donde recibí tratamiento, incluido el que golpeó mi cerebro con radiación sin realizar su propia evaluación de si mi tumor era canceroso. Pero la fecha límite para una demanda por negligencia médica en California pasó hace más de tres décadas, y es probable que los deslizamientos de tejido que contienen la respuesta definitiva a si me diagnosticaron erróneamente ya no existan. De los tres patólogos que examinaron mi tumor e hicieron sus diagnósticos, dos estuvieron de acuerdo en que mi tumor era benigno y uno en desacuerdo con que era una forma agresiva de cáncer; ya no están en la práctica".

"Schwarz (el neuropatólogo) opina firmemente que el diagnóstico de cáncer fue incorrecto. Yo le creo. La mejor evidencia en apoyo de su argumento es el hecho de que estoy vivo. Las personas con astrocitomas anaplásicos no sobreviven mucho tiempo, ciertamente no 35 años. No soy un milagro médico. En cierto sentido, soy más un error", agregó Jeff.

Luego, indicó que "la casi certeza de mi muerte prematura me llenó de miedo, no solo hasta que superé las probabilidades, sino cada vez que tenía dolor de cabeza, cada vez que me metían en un tubo para otra resonancia magnética de precaución, esperando escuchar que estoy despejado por un año o dos. Mi diagnóstico causó estragos en cada miembro de mi familia nuclear, dañándolos, hiriéndolos, durante muchos años. Había tanto por lo que estar enojado. Tanto que lamentar", afirma.

"En los últimos días ha aparecido una tercera emoción. Lenta, deliberadamente, se abre camino en el ensamblaje emocional que me domina. Durante 35 años temí que mi tumor volviera a aparecer, que el cáncer me matara. Se me está filtrando ahora, por primera vez, que el cáncer probablemente nunca lo fue", cerró.