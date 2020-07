Hongkonés con bandera independentista, primer detenido bajo ley de seguridad

Agencia EFE

01.07.2020

Un hombre que portaba una bandera con el lema "Independencia de Hong Kong" se convirtió hoy en el primer detenido bajo la nueva ley de seguridad nacional que China ha promulgado para el territorio semiautónomo.



Según informó la Policía hongkonesa en su cuenta oficial de Twitter, el arresto se produjo en la céntrica zona de Causeway Bay.



"Un hombre fue detenido por sostener una bandera independentista de Hong Kong (...), infringiendo la ley de seguridad nacional. Es la primera detención llevada a cabo desde que la ley está en vigor", indicó el cuerpo pasadas las 13.30 hora local.



Poco después, también en su cuenta oficial de Twitter, la Policía confirmó que desde hoy cuenta con una nueva pancarta de advertencia para los manifestantes, basada en las reglas marcadas en la nueva normativa.



"Están mostrando banderas o pancartas, gritando consignas o comportándose con una intención de secesión o subversión, que podrían suponer delitos tipificados en la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Podrían ser detenidos y procesados", avisa el cartel, de color morado.



El diario local South China Morning Post informó de al menos otra detención, la de un joven que portaba un bote de pintura negra y una botella de solución salina, empleada por los manifestantes para aliviar los efectos del gas lacrimógeno empleado por los antidisturbios.



Ese medio informa, citando a fuentes policiales, de que los agentes han recibido autorización para detener a cualquier persona que porte banderas o pancartas con eslóganes relacionados con la independencia, la liberación o la revolución en la ciudad, que han sido ilegalizados.



En la zona de Causeway Bay, cientos de personas se congregaban pasado el mediodía para protestar por la promulgación de la nueva ley de seguridad nacional, y los policías les exigieron que se marchasen de la zona, advirtiéndoles de que estaban tomando parte en una manifestación no autorizada, constató Efe.



Las autoridades se negaron a permitir, por primera vez en 17 años, la tradicional marcha antigubernamental que se venía celebrando cada 1 de julio, fecha en la que se conmemora la retrocesión de Hong Kong de manos británicas a chinas, culminada en 1997.



No obstante, algunos usuarios en redes sociales llamaron a ignorar la prohibición y a salir a protestar por la promulgación de la nueva normativa, cuyo proceso de aprobación finalizó ayer con su aprobación por parte de la dirección de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), su ratificación por parte del presidente, Xi Jinping, y la publicación en el boletín oficial del Gobierno hongkonés.



Está prevista una manifestación contra esta norma en torno a las 19.00 hora local.



La nueva ley establece penas de hasta cadena perpetua para supuestos de "secesión, subversión contra el poder estatal (cargo habitualmente usado contra disidentes y críticos del régimen comunista), actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional".



Asimismo, cualquier persona condenada por alguno de los supuestos de la ley no podrá presentarse como candidato a las elecciones del Consejo Legislativo hongkonés. Los próximos comicios para elegir a los miembros de este organismo están previstos para septiembre.