Hospital de Wuhan aclara: Doctor que intentó alertar sobre el coronavirus sigue con vida

06.02.2020

El Hospital de Wuhan, en China, aclaró la tarde de este jueves que el médico que a fines de 2019 intentó alertar a la población sobre una posible enfermedad parecida al SARS, que resultó ser el coronavirus, no falleció, tal como informó un medio oficial del país asiático y hasta la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde el recinto informaron que el oftalmólogo Li Wenliang, diagnosticado con la enfermedad que ya ha cobrado cientos de vida, logró ser reanimado después de que la actividad de su corazón se detuviera por lo que ahora se encuentra en "tratamiento de emergencia" y bajo estado crítico.

Update: Li Wenliang is currently in critical condition. His heart reportedly stopped beating at around 21:30. He was then given treatment with ECMO(extra-corporeal membrane oxygenation). https://t.co/ljhMSwHBXB