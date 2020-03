Hotel sufre derrumbe en China: Recinto operaría como centro de cuarentena por coronavirus

24Horas.cl TVN

07.03.2020

Un hotel que funcionaba como centro de cuarentena para personas que tuvieron contacto con contagiados por coronavirus, sufrió un derrumbe en China, específicamente en la ciudad de Quanzhou.

El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado y los primeros reportes, de acuerdo a lo señalado por The Mirror, indican que al menos 70 personas se encuentran bajo los escombros.

Al mismo tiempo, cerca de 28 personas ya fueron sacadas de las ruinas que dejó el recinto.

El ya mencionado medio inglés detalló que desde hace unas semanas el hotel construido en 2018 comenzó a utilizarse para mantener bajo vigilancia a personas que tuvieron "contacto cercano" con pacientes con coronavirus.

Hasta ahora se desconocen las razones del colapso de la construcción.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV