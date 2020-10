Hoy en Nashville: Las claves del último cara a cara entre Trump y Biden

Agencia EFE

22.10.2020

El debate de este jueves en Nashville (Tennessee) será el último cara a cara entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Esta es la segunda vez que la Universidad de Belmont, en Nashville, un centro privado cristiano, acoge un debate presidencial después del celebrado en 2008 entre el demócrata Barack Obama y el republicano John McCaine.

La moderadora del debate será Kristen Welker, periodista del canal de televisión NBC News.

Congratulations to @kwelkernbc who will be honored with the award for Outstanding Journalism in Broadcast Television at the annual Washington Women in Journalism Awards on Sept. 24. pic.twitter.com/IuxEfKcoj6