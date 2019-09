Huracán Dorian azota a Canadá: Captan caída de grúa pluma sobre edificio en construcción

24Horas.cl TVN

Tras su devastador paso por el Caribe y la costa este de Estados Unidos (EE.UU.), donde dejó 43 fallecidos, el huracán Dorian llegó este sábado a Cánada.

La primera ciudad en recibir el impacto de Dorian, actualmente en categoría 2, fue Halifax, en la provincia de Nueva Escocia. Usuarios compartieron en Twitter registros de la caída de una grúa pluma sobre un edificio en construcción.

Video captures the moment a large construction crane collapses in Halifax, Canada, as Hurricane Dorian approaches pic.twitter.com/gLLYmTRLvg