Huracán Sally se acerca al Golfo de México y amenaza con "inundaciones históricas"

16.09.2020

El huracán Sally avanza fortalecido hacia la costa norte del Golfo de México, donde se espera que toque tierra este miércoles con el peligro de producir inundaciones "históricas", según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

Lluvias torrenciales, oleaje fuerte e inundaciones repentinas golpearon el martes a algunas regiones de la franja costera de Florida y de Alabama, amenazando con arrojar hasta 76 centímetros de lluvia.

El vórtice de la tormenta se ubicaba a 115 kilómetros al sur de Mobile, Alabama, y avanzaba con dirección norte a 3 km/h .

Los vientos huracanados se extendían a 65 kilómetros del centro. La lluvia caía de lado y comenzaba a cubrir las carreteras de Pensacola, Florida, y Mobile, Alabama. Se ordenó un toque de queda en la ciudad costera de Gulf Shores, Alabama.

Más de 30 centímetros de lluvia ya habían caído en la costa para el martes por la noche, y el lento avance de Sally significaba que probablemente habría inundaciones prolongadas. Más de 60.000 hogares y negocios perdieron la electricidad en la costa de Alabama y en el oeste de Florida a medida que las condiciones se deterioraban.

Evening recon aircraft is finding that Hurricane #Sally has strengthened some this evening, and max winds have ticked up to ~85 mph. Winds of ~70 mph are beginning to move onshore along the coast of #Alabama. pic.twitter.com/rQePJUsSeI