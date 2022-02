Impactante registro: El momento en que misil ruso impacta en edificio residencial en Kiev

24horas tvn

26.02.2022

Impactantes imágenes se registraron durante las últimas horas de los ataques rusos a la capital de Ucrania, Kiev, entre ellos el momento exacto en que un misil impactó un edificio residencial.

La información fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, quien a través de Twitter pidió fuertes sanciones contra Rusia.

"Kiev, nuestra hermosa y pacífica ciudad, ha pasado otra noche bajo el ataque de las fuerzas terrestres y misiles rusos. Uno de ellos golpeó un edificio de apartamentos en Kiev", señaló Kuleba junto a una imagen del edificio atacado.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq