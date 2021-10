Impactante video: hombre que iba en bicicleta fue atropellado por bus y salió caminando

24Horas.cl Tvn

07.10.2021

Un hombre que iba en bicicleta y fue atropellado por un bus de la locomoción colectiva en Mendoza, Argentina, logró salir caminando tras el impacto.

Todo quedó registrado por una cámara de seguridad de la localidad de La Consulta, en donde se aprecia cómo la víctima quedó debajo del vehículo.

Posteriormente, y ante la atónica mirada de los transeúntes que se desplazaban por el lugar, el hombre logró ponerse de pie y salir caminando hasta la vereda, en donde fue asistido por los presentes.

Tras ello, llegó una ambulancia y fue atendido por personal médico, que le puso un cuello ortopédico por precaución.

Según relató la víctima del atropello, Aldo, a Canal 9 Televida , "me lleva para abajo y me chupa el colectivo. Tuve el reflejo en ese segundo de tratar de meterme por debajo, en el medio, como para que la rueda trasera no me aplastara. Por suerte, el colectivo no iba a gran velocidad”.

“Justo el colectivero que manejaba es amigo mío. Es un buen muchacho, muy conocido en toda La Consulta”, agregó.

Además, el hombre relató que resultó con una "lesión en la cervical" y que sintió "dolores en la pierna izquierda y en los pies", añadiendo que "en los pies tengo machucones fuertes, pero por suerte me curaron y ahora debo continuar con calmantes".