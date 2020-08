Impactante video muestra arresto de niño de 8 años por pegarle a un profesor

24horas tvn

11.08.2020

Un impactante video ha sorprendido al mundo, luego de ver cómo detienen a un niño de ocho años por haber golpeado a su profesor.

El hecho ocurrió en diciembre de 2018 en Florida, Estados Unidos, sin embargo hace pocos días se han viralizado las imágenes.

El representante de las familias de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery, el abogado Ben Crump, fue el encargado de compartir el video.

“¡Increíble! La policía usó la táctica ‘scared straight’ con un niño de 8 años con necesidades especiales. Mide 3.5 pies de alto y pesa 64 libras, pero pensaron que era apropiado esposarlo y enviarlo a una prisión para adultos para procesarlo!! Era tan pequeño que las esposas se le caían de las muñecas!”, escribió el profesional junto a las imágenes.

Consignar que “scared straight” es una estrategia que se usa para disuadir a jóvenes delincuentes, donde los encierran por un periodo corto en prisiones para adultos, así le muestran la cruda realidad de las cárceles.

Finalmente el pequeño de 8 años no fue enviado a la prisión de adultos, sin embargo igualmente lo esposan y así lo trasladan a una estación policial, además de repetirle constantemente “irás a la cárcel”.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6