Impactantes imágenes: niño de 3 años salva a su amigo que se ahogaba en la piscina

24horas tvn

24.08.2020

Arthur, un niño de 3 años de Río de Janeiro, Brasil, se convirtió en un mini héroe luego que salvara a su amigo de la misma edad, quien se estaba ahogando en una piscina.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, donde se ve a ambos niños se encontraban jugando solos a la orilla de la piscina, cuando uno de ellos resbala y cae al interior de ésta.

En pocos segundos y luego de notar que su amigo no podía salir, Arthur no dudó en prestarle ayuda, tomándolo del brazo y jalándolo hacia afuera para que no se ahogara.

La madre del "mini héroe" como lo llamaron en redes sociales, compartió el video para aplaudir el actuar del pequeño de manera orgullosa y además aprovechó de alertar a la gente.

“Este video sirve de alerta para aquellos que tienen piscina en casa y niños. Gracias a Dios el final es feliz, pues Dios envió la tierra bajo mi cuidado mi hijo, mi pequeño Arthur, un verdadero héroe!!!”, comenzó escribiendo junto a las imágenes.

Y continuó: "Mi orgullo. Arthur salvó la vida de su amigo, salvó la alegría del lugar. Fueron 30 segundos de descuido, el hijito del casero salió de casa solo, sin avisar a su madre y hacia la piscina”.

Finalmente concluye alertando a la gente que no descuide a sus hijos y agradece que el pequeño siga con vida, además de destacar la “actitud valiente, rápida y llena de amor” por parte de su hijo.