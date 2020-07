Impactantes registros dan cuenta de una potente tormenta que afecta a Camboriú

24Horas.cl Tvn

30.06.2020

Durante este martes, diferentes registros audiovisuales compartidos por redes sociales dan cuenta de una potente tormenta que afectó a Camboriú, al sur de Brasil, dejando graves daños e incluso a una persona colgando de un andamio.

La fuerte tormenta que azotó a la zona esta jornada, afectó principalmente el Estado de Santa Catarina, lugar donde se encuentra el turístico balneareo de Camboriú, donde más de 52 mil personas se encuentran sin suministro eléctrico.

El equipo municipal de defensa civil y los departamentos de bomberos ya se encuentran en las calles ayudando a los afectados.

De acuerdo con las imágenes se logra apreciar cómo los fuertes vientos hicieron explotar algunas fuentes de poder instaladas en postes de la luz y cómo algunas casas fueron arrastradas por las ráfagas, además de las comunes caídas de árboles.

em Florianópolis, os ventos e chuva fortes causados pelo "Ciclone-Bomba" arrancaram uma árvore do chão, que por pouco não atingiu um carro que passava na rua. o momento exato foi flagrado por um morador. pic.twitter.com/XbLeDCR6iI

TEMPO | Vendaval hoje em Canasvieiras, em Florianópolis. Temporal chegou com força destrutiva ao Leste Catarinense (via WhatsApp). Alerta segue no Leste de Santa Catarina. ▶ https://t.co/Hm0TFDFScH pic.twitter.com/osJoGFsvzj