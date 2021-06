Incendio dificulta labores de rescate de sobrevivientes en derrumbe de Miami

Agencia EFE

26.06.2021

Los equipos de rescate continúan trabajando este sábado en el derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside, Florida (EE.UU.), mientras un fuego "grande" en el interior de los escombros está dificultando la búsqueda de sobrevivientes, informaron las autoridades.



"Hemos encontrado un fuego muy grande y estamos tratando de apagarlo para seguir con la búsqueda, el incendio continúa vivo", dijo en rueda de prensa hoy Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade,



Según la regidora, "los números" de víctimas mortales y desaparecidos no han cambiado hasta el momento: 4 y 159, respectivamente, aunque el enfoque a día de hoy continúa siendo el mismo, la búsqueda de sobrevivientes.



En la rueda de prensa, donde también se encontraba el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se informó que las cuadrillas de rescatistas "no han parado de apartar escombros para buscar a las personas" durante toda la noche.



"Esto ha sido gigantesco para nosotros, estamos moviéndonos en operativos de rescate para seguir con la búsqueda", señaló la alcaldesa y dijo que en las labores se utiliza tecnología moderna como luces infrarrojas y aparatos detectores de sonidos para localizar sobrevivientes.



También se confirmó que los operarios hicieron una zanja de drenaje en el medio de la montaña de cascotes de hormigón y hierros, para "aislar el humo y el fuego", dijo la alcaldesa.



Vistas aéreas de medios locales de televisión muestran esta mañana dos chorros potentes de agua apuntando a los escombros que dejó el derrumbe, ocurrido el pasado jueves en un ala del edificio de apartamentos Champlain Towers.



El inmueble, de 12 plantas y 136 apartamentos y situado en primera línea de playa, se inauguró en 1981 y acababa de pasar una inspección obligatoria por sus 40 años.



En total, 55 apartamentos del edificio se vinieron abajo mientras las personas dormían.



INVESTIGACIONES EN CURSO



Mientras tanto, familiares de desaparecidos que están albergados en un hotel del norte de Miami Beach, a escasas calles de distancia del siniestro, ven las labores de desescombro por televisión, en las que se aprecia cómo una enorme excavadora arranca trozos de estructura de la montaña de amasijos.



En el tercer día de búsqueda, las posibilidades de hallar personas con vida van mermando, aunque, según las autoridades, "todavía hay esperanzas".



"El enfoque no ha cambiado nada, estamos buscando gente viva, no ha parado la búsqueda en toda la noche", afirmó Levine Cava, mientras, a su lado, el gobernador estatal mencionó "una situación muy difícil y caótica" para los rescatistas.



La regidora avanzó que hay investigaciones federal en curso para determinar las causas del desplome, que ocurrió en cuestión de segundos fue captado por una cámara de seguridad.



Se desplomó como un casillo de naipes una parte de este edificio donde supuestamente se encontraban decenas de personas, muchos de países de Latinoamérica que estaban de vacaciones.



También, el condado se va a cerciorar de que todos los edificios estén seguros "y que esto no vuelva a pasar", dijo Levine Cava.



"Ordené que se revisen todos los edificios de 5 plantas o más para su certificación y vamos a revisar todo dentro de 30 días", anunció la alcaldesa.



Varios medios locales se hacen eco este sábado de un informe de inspección de 2018 al edificio siniestrado, donde se da cuenta de un "error grave" de construcción en el área de la piscina, según el Miami Herald.



En el informe sobre el condominio Champlain Towers South, ubicado en la ciudad de Surfside, colindante con la de Miami Beach, un ingeniero señaló un "error mayor" que se remonta al origen del edificio, donde la falta de drenaje adecuado en la terraza de la piscina había causado "daños estructurales importantes", reseñó el diario.