Incendio en la mayor fábrica de vacunas del mundo deja al menos cinco muertos

Europa Press

21.01.2021

Ubicado en India, el Instituto Serum, considerado la mayor sede de vacunas a nivel mundial, ha sufrido un incendio que ha dejado cinco muertos hasta ahora, según el informe preliminar de víctimas. Aún así, no se espera que el siniestro afecte la producción de fármacos, entre los cuales se encuentran los desarrollados por la Universidad de Oxford y de la famacéutica AstraZeneca, contra el coronavirus.

Según reportes de la cadena televisiva NDTV, las llamas se extendieron por un edificio en construcción. Las autoridades han comenzado una investigación para determinar la causa del fuego, el cual se extinguió tres horas después de iniciado.

Adar Poonawalla, consejero delegado de Serum, confirmó en Twitter que "ha habido pérdidas humanas", dándole además las condolencias a las familias de los fallecidos.

We have just received some distressing updates; upon further investigation we have learnt that there has unfortunately been some loss of life at the incident. We are deeply saddened and offer our deepest condolences to the family members of the departed.