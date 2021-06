Gran incendio en Londres genera alarma en zona sur de la ciudad

24Horas.cl Tvn

28.06.2021

Un gran incendio se produce en la zona sur de Londres cerca de la estación "Elephant and Castle" donde grandes llamas motivaron la evacuación de las zonas cercanas y la presencia de múltiples compañías de bomberos.

Testigos en el lugar reportan que se ha escuchado una "explosión", mientras que un vocero de bomberos de la ciudad indicó a The Independent que se trataría del incendio de vehículos al interior de un galpón.

El mismo medio precisa que luego se informó que "tres locales comerciales bajo la línea de tren resultaron completamente quemados, al igual que cuatro autos y una cabina telefónica".

