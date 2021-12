India confirma la muerte del jefe del Estado Mayor y otras 12 personas en accidente de helicóptero

Agencia EFE

08.12.2021

La Fuerza Aérea de la India (AIF) confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor de la Defensa del país, el general Bipin Rawat, tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba junto a otras trece personas, en una zona boscosa en el sur del país.



"Con profundo pesar, se ha confirmado que el general Bipin Rawat, su esposa Madhulika Rawat, y otras 11 personas han muerto en el lamentable accidente" de la aeronave, informó la AIF en un mensaje en la red social Twitter.

